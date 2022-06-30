قاطيشا طالب بمنع قطع اشجار السنديان المعمرة بين شدرا ومشتى حسن وتوقيف المعتدين

طالب النائب وهبه قاطيشا في بيان، المسؤولين ووزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، بـ”وقف التعديات الفاضحة على الحرج المشترك بين بلدتي شدرا ومشتى حسن في عكار حيث يتعرض للابادة بقطع اشجار السنديان المعمرة”، معتبرا ان “ما يجري مجزرة بحق الطبيعة والبيئة والثروة الحرجية”، داعيا الى “تحرك سريع لوقف التعديات وانقاذ الحرج التاريخي والاشحار المعمرة منذ الاف السنين”، واصفا المشهد بـ”المأساوي”.

كما طالب قاطيشا القوى الامنية بـ”توقيف المعتدين سريعا”، لافتا الى “استياء كبير لدى الاهالي لما يجري في ظل غياب للرادع الامني”.