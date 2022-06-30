جريحان نتيجة تصادم بين فان لنقل الركاب وبيك اب على طريق ⁧‫بحمدون‬⁩

جريحان نتيجة تصادم بين فان لنقل الركاب وبيك اب على طريق ⁧‫بحمدون‬⁩

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين فان لنقل الركاب وبيك اب على طريق عام ⁧‫بحمدون