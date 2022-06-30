Cedar News
أخبار لبنان والعالم


لبنان

جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد ⁧‫جل الديب‬⁩

By admin


التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد ⁧‫جل الديب‬⁩ باتجاه ⁧‫انطلياس‬⁩ نتج عنه

مواضيع متعلقة

توضيح من رئاسة دير سيدة الناطور في أنفه: الدير لم يمنع…

الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا 2 تواصلت في يومها…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
لبنان

القاضي ابو سمرا اختتم تحقيقاته في جريمة أنصار وأحال الملف على النيابة العامة…

لبنان

الخطيب استنكر الاعتداء على احد القضاة الشرعيين في محكمة الشياح وطالب الأجهزة الأمنية…

لبنان

رائف رضا: الكورونا في ازدياد وشكوك بفاعلية اللقاح او شروط تخزينه

لبنان

اعتصام للمياومين  في بلدية عربصاليم وتلويح بالاضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم

لبنان

قاطيشا طالب بمنع قطع اشجار السنديان المعمرة بين شدرا ومشتى حسن وتوقيف المعتدين

لبنان

وقفة احتجاجية في بعلبك على أزمة الخبز وانقطاع الكهرباء

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

جعجع ل”تلفزيون لبنان”: لجمع أطراف المعارضة على…

بالصور: توقيف أشخاص في منطقة سقي البداوي

حميه: وصول 93 رحلة الى مطار بيروت امس والنتائج واعدة

يزبك بعد اجتماع لجنة البيئة: لا تنقصنا تشريعات بل وسائل…

الحراش: نطالب الرئيس ميقاتي  بتمثيل الطائفة العلوية في…

1 من 63

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com