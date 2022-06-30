دار الفتوى: الجمعة 8 تموز يوم عرفة والسبت 9 تموز أول أيام الأضحى

أعلنت دار الفتوى في بيان، أن “يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1443هـ يوافق يوم الجمعة الثامن من شهر تموز المقبل 2022م، ويكون يوم عيد الأضحى المبارك السبت العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ الموافق للتاسع من شهر تموز المقبل 2022”.

أضاف البيان: “إن دار الفتوى إذ تُهنِّئ حجاج بيت الله الحرام، تتمنى لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفورا، وتهنئ المسلمين بهذا العيد المبارك، وتسأل الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعاً بكل خير وامن وسلام واستقرار”.