جعجع: لا مانع لدينا بوصول قائد الجيش الى رئاسة الجمهورية وحظوظ جبران باسيل صعبة

جعجع عبر تلفزيون لبنان: يريدن الاستعاضة عن رئاسة الجمهورية بالحكومة التي ينوون تشكيلها حاليًا، لأن جبران باسيل يعرف أن حظوظه بالوصول الى الرئاسة صعبة وبالتالي كل هدفهم السيطرة أكثر على مفاصل الدولة لما بعد عهد الرئيس ميشال عون.

وآداء قائد الجيش جيّد وهو يحمل المفاهيم المطلوبة التي طرحناها، أنا لا أعرفه شخصياً لكني أرى ماذا يفعل وأؤيده في قيادة الجيش وهو من أحد الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية ويقوم بمهماته وثبّت الأمن الداخلي وقام بمعارك مع مهربي المخدرات، ولا مانع لدينا بوصوله.