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لبنان

قتيل على اوتوستراد ⁧‫جبيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية‬⁩

By admin


التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على اوتوستراد ⁧‫جبيل‬⁩ المسلك الشرقي ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلة والعمل جار على المعالجة

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