قتيل على اوتوستراد ⁧‫جبيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية‬⁩

قتيل على اوتوستراد ⁧‫جبيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية‬⁩

التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على اوتوستراد ⁧‫جبيل‬⁩ المسلك الشرقي ⁧‫حركة المرور‬⁩ كثيفة في المحلة والعمل جار على المعالجة