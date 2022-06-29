Homeقتيل على اوتوستراد جبيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة ناريةلبنان قتيل على اوتوستراد جبيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية By admin 06/29/2022 شارك التحكم المروري: قتيل نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على اوتوستراد جبيل المسلك الشرقي حركة المرور كثيفة في المحلة والعمل جار على المعالجة مواضيع متعلقة القوى الأمنية ختمت منزل ميسور في حي المسلخ – تبنين… 06/29/2022 مكتب ميقاتي: مسربو التشكيلة معروفون بالأدلة ولوقف السجال… 06/29/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اوتوسترادتصادمشاحنةقتيللبنانناريةنتيجةودراجةجبيل شارك
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