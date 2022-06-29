Homeوزارة الصحة: 1399 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 1399 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 06/29/2022 شارك مواضيع متعلقة القوى الأمنية ختمت منزل ميسور في حي المسلخ – تبنين… 06/29/2022 مكتب ميقاتي: مسربو التشكيلة معروفون بالأدلة ولوقف السجال… 06/29/2022 اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1110822 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بكوروناعاجللبنانماذاوزارة شارك
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