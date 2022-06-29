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وزارة الصحة: 1399 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedro


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اعلنت  وزارة  الصحة  العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1110822 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.

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