وزارة الصحة: 1399 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 1399 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1110822 ، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.