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الامن الداخلي عممت صورة فتاة سورية غادرت منزلها في عاليه ولم تعد

By cedro


صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ الاتي:
تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: مرح عبد الرحمن قطرب (من مواليد عام 2002، سورية الجنسية) التي غادرت بتاريخ 27-6-2022 منزلها الكائن في عاليه / حي الجامعة، إلى جهة مجهولة، ولم تعد حتى تاريخه. 
 
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الحضور الى مخفر عاليه في وحدة الدرك الاقليمي، أو الاتصال على الرقم: 554256-25، للإدلاء بما لديهم من معلومات”. 

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