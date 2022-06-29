Homeمصادر نيابية للـOTV: ميقاتي لا يريد حكومةلبنان مصادر نيابية للـOTV: ميقاتي لا يريد حكومة By admin 06/29/2022 شارك مصادر نيابية للـOTV: تشكيلة ميقاتي قدمت بقصد عدم الموافقة عليها وهي مؤشر أولي إلى أنه لا يريد حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون مواضيع متعلقة القوى الأمنية ختمت منزل ميسور في حي المسلخ – تبنين… 06/29/2022 مكتب ميقاتي: مسربو التشكيلة معروفون بالأدلة ولوقف السجال… 06/29/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. حكومةلبنانللـotv:مصادرميقاتينيابيةيريد شارك
Comments are closed.