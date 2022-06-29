مصادر نيابية للـOTV: ميقاتي لا يريد حكومة

مصادر نيابية للـOTV: تشكيلة ميقاتي قدمت بقصد عدم الموافقة عليها وهي مؤشر أولي إلى أنه لا يريد حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون

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