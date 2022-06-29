ارسلان:  مش عم نعرف اذا كنا عم نحكي ونناشد بني آدمين او جيف

غرد رئيس الحزب” الديموقراطي اللبناني”، النائب السابق طلال ارسلان عبر حسابه على “تويتر”: “‏عجيب أمر هالبلد واللي بيدعوا المسؤولية فيه عم ينحكى بحكومة وحصص كأن مش صاير شي بالبلد ولا بحسوا بأبسط قواعد العيش الكريم للمواطن اللبناني المقهور والمعذب واللي كل يوم عم ينباع وينشرى على ظهرو مئات المرات.

‏ لا كهرباء ولا مياه ولا مازوت لتشغيل بالحد الأدنى مولدات ضخ مياه الشفة على البيوت .‏حقيقة مش عم نعرف اذا كنا عم نحكي ونناشد بني آدمين او جيف”.