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لبنان

توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة سيارات في بيروت وجبل لبنان

By cedar


صدر عن شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي البيان الآتي:

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“في إطار العمليات النوعيّة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة اليومية من قبل هذه الشعبة لهذا الملف، توصّلت من خلال مقاطعة المعطيات، إلى رصد نشاط عصابة تقوم بتنفيذ عمليات سرقة سيّارات غير حديثة الصنع من عدّة مناطق لبنانية.

 على أثر ذلك، وبعد الجهود الحثيثة للقطعات المختصّة في الشّعبة تمكّنت من تحديد هويّة أفراد العصابة المذكورة، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويُدعى:

  • ع. خ. (مواليد عام 1987، لبناني)

وهو من أصحاب السّوابق الجرمية بقضايا سرقة سيارات، وتزوير واستعمال مزوّر.

بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

بتاريخ 24-6-2022، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريّات الشّعبة، في خلال انتقاله من جونية إلى فاريا، على متن سيارة نوع “كيا بيكانتو” لون أسود، تُستَخدَم في عمليات السّرقة، حيث كمنت له وألقت القبض عليه وضبطت السّيّارة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه أكثر من /100/ عملية سرقة سيارة نوع “هيونداي، وساني وهوندا” من عدّة مناطق في محافظتي بيروت وجبل لبنان، منها: سن الفيل – الدّكوانة – الجديدة- الأشرفيّة – الدّورة – سدّ البوشريّة – نهر الموت – جلّ الدّيب – الزّلقا – جبيل – الضّاحية الجنوبية. ثم يقوم بنقل السّيارات المسروقة وبيعها في بريتال، مقابل المال والمخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر أفراد العصابة”.

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