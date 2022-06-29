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قد ما اشتقت للبترون.. البترون اشتاقتلك: انطلاق التحضيرات للموسم السياحي في البترون

By admin


انطلقت في مدينة البترون التحضيرات للموسم السياحي الجديد في ظل الثورة السياحية التي تعيشها المدينة بعد أن تحولت المقصد السياحي الأول في لبنان.
وكما جرت العادة في بداية فصل الصيف، أطلقت لجنة المهرجانات الدولية وبالتنسيق مع بلدية البترون ووزارة السياحة مقطع فيديو بعنوان “عا قد ما اشتقت للبترون.. البترون اشتقتلك” كتب كلماته الفنان جورج خباز ونفذ تصويره ستوديو جمّال في احيائها القديمة واسواقها المميزة وذلك في إطار ورشة تسويق سياحية للمدينة تبدأ مع كل موسم سياحي.
ويقول خباز أن “الفيديو يتضمن دعوة للسياح وللمغتربين لزيارة البترون حيث لا غربة، بل فيها يشعر كل شخص بأنه منها وفرد من أهلها وسكانها مؤكدا أن البترونيين نجحوا في عملية استقطاب واستقبال الزائرين.” ولفت إلى أن”البترون جهزت كل ما يلزم من وسائل الراحة والتنقلات لتأمين الأجواء المميزة لسياحة فريدة من نوعها وضعت البترون على الخارطة السياحية اللبنانية والعالمية.”

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