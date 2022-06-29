Homeقتيل و6 جرحى في 6 حوادث خلال 24 ساعةلبنان قتيل و6 جرحى في 6 حوادث خلال 24 ساعة By admin 06/29/2022 شارك افادت احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، عن سقوط قتيل و 6 جرحى في 6 حوادث. مواضيع متعلقة ارسلان: مش عم نعرف اذا كنا عم نحكي ونناشد بني آدمين او جيف 06/29/2022 اعتصام لمرضى غسل الكلى امام المستشفى الاسلامي في طرابلس… 06/29/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةعاجلقتيللبنان شارك
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