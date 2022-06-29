قتيل و6 جرحى في 6 حوادث خلال 24 ساعة

افادت احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية، عن سقوط قتيل و 6 جرحى في 6 حوادث.

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