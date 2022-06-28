Cedar News
أخبار لبنان والعالم


لبنان

توقيف مطلوب في برج حمود لقيامه بعمليات سلب مدعياً صفة أمنية

By admin


صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

مواضيع متعلقة

ارسلان:  مش عم نعرف اذا كنا عم نحكي ونناشد بني آدمين او جيف

اعتصام لمرضى غسل الكلى امام المستشفى الاسلامي في طرابلس…

بتاريخ 27 / 6 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج حمود، المواطن (ك.ع) لقيامه بعمليات نشل أشخاص وسلبهم مدعياً صفة أمنية بالاضافة إلى تعاطيه المخدرات وقد اعترف أنه خلال العشرة أيام الفائتة قام بثماني عمليات نشل أشخاص في منطقة الدورة مستخدماً دراجة نارية وهو من أصحاب السوابق الجرمية. وقد ضبطت بحوزته الدراجة النارية المستخدمة في عمليات النشل ومبلغ من المال.
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
لبنان

قتيل في اشكال فردي في جرود عرسال

لبنان

 غنطوس: اعتماد أسعار جديدة للاتصالات خطوة غير مدروسة

لبنان

توقيف الرأس المدبر لعصابة سرقة سيارات في بيروت وجبل لبنان

لبنان

بعكس «القوات» و «التقدمي الاشتراكي» و «الكتائب».. باسيل يترقب عرض ميقاتي￼

لبنان

قد ما اشتقت للبترون.. البترون اشتاقتلك: انطلاق التحضيرات للموسم السياحي في البترون

لبنان

بعد إضراب القطاع العام.. تصعيد في الشارع؟

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

قتيل و6 جرحى في 6 حوادث خلال 24 ساعة

مئة عام من تاريخ لبنان «على لسان» صائب سلام

منازلة حول تشكيل الحكومة بين ميقاتي وباسيل بعد انتهاء…

جريحان في حادث سير جسر العقيبة

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الثلاثاء 28/06/2022

1 من 54

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com