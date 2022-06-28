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لبنان

وزارة الصحة: 458 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

By cedro


أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 458  إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1109423 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة “.

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