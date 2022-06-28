Homeوزارة الصحة: 458 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 458 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 06/28/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1109423 ، كما تم تسجيل حالتي وفاة “. مواضيع متعلقة صور لطالب “أوقف لتسببه بوفاة شخص”.. اثناء خوضه… 06/29/2022 ارسلان: مش عم نعرف اذا كنا عم نحكي ونناشد بني آدمين او جيف 06/29/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بكوروناعاجللبنانماذاوزارة شارك
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