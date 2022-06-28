Homeوفاة شاب دهسا على طريق بريتاللبنان وفاة شاب دهسا على طريق بريتال By cedar 06/28/2022 شارك أفادت “الوكالة الوطنية” للإعلام في بعلبك،ان الشاب م. ح. م. (17 عاما) قضى دهسا على طريق بلدة بريتال بعدما صدمته سيارة على طريق بلدة بريتال. وفتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث مواضيع متعلقة الكتائب دعا الى حكومة مستقلين فورا: تضييع الوقت جريمة موصوفة… 06/28/2022 المستشفيات بحثت في رفع الدعم عن الادوية المستعملة لمرضى غسيل… 06/28/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. بريتالدهساشابطريقعاجللبنانوفاة شارك
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