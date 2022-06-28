وفاة شاب دهسا على طريق بريتال

أفادت “الوكالة الوطنية” للإعلام في بعلبك،ان الشاب م. ح. م. (17 عاما) قضى دهسا على طريق بلدة بريتال بعدما صدمته سيارة على طريق بلدة بريتال.



وفتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث

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