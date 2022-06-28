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لبنان

مكتب ميقاتي: الكلام المنسوب الى الرئيس ملفق وهو يسعى مع بوحبيب لايجاد حل لمشكلة الرواتب واجور الديبلوماسيين

By cedro
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صدر عن المكتب الأعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال  نجيب ميقاتي البيان الآتي:

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“يتم التداول عبر بعض  وسائل الاعلام  وفي وسائل التواصل الاجتماعي بكلام منسوب الى دولة الرئيس يتناول أوضاع الديبلوماسيين في وزارة الخارجية ومنهم الديبلوماسيون الموجودون في السفارات والبعثات اللبنانية في الخارج.

إن الكلام المنسوب الى دولة الرئيس ملفق ولا أساس له، ودولته يسعى مع معالي وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لايجاد حل لمشكلة الرواتب والاجور المستحقة لهم، وهو يقدّر كل جهد يقومون به في سبيل خدمة اللبنانيين في بلدان الانتشار وعلاقات لبنان مع الدول التي يمثلونه فيها، فاقتضى التوضيح”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
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