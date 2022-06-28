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لبنان

نفّذ 23 عملية سرقة طالت محلات وشركات ومستودعات.. والقبض عليه بعملية خاطفة

By admin


في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة وكشف هوية مرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم، وبعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية وآخرها ليل تاريخ ١٦-17/06/2022، حيث أقدم مجهول على سرقة /5/ محلات تجارية بواسطة الكسر والخلع في محلة بوليفار كميل شمعون. 

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  على أثر ذلك، كثّفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية والميدانية لتحديد هوية الفاعل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصّلت إلى كشف هويته وهو المدعو:

– ح. ف. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني) من أصحاب السوابق بجرم سرقة.

   بتاريخ 20-06-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشعبة عملية نوعية وخاطفة في محلة حي السلم نتج عنها توقيف المذكور. وبتفتيش منزله، تم ضبط مجموعة من الأحذية والألبسة، وهواتف خليوية وأكسسواراتها، بالإضافة إلى قطع نحاسية.

   بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على الدخول إلى سرقة /5/ محلات تجارية في ليلة واحدة في محلة بوليفار كميل شمعون بواسطة الكسر والخلع، وسرقة كل ما توفّر له من مال وبضائع. كما اعترف بإقدامه بتواريخ سابقة على سرقة أكثر من /18/ محلًّا تجاريًّا من ضمنها محلات لبيع الألبسة والأحذية، ومطاعم ومحلات لبيع الحلويات، ومحل لتصليح الهواتف الخليوية، ومستودعات ومكتب سفريات، من مناطق خلدة، الشويفات، الحدث، وكفرشيما.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء

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