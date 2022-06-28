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التيار يعتبر ان ميقاتي “ضعيف”.. وميقاتي: التعاون الرئيس اصعب مع اقتراب “افول العهد”

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ويرى ميقاتي ان بعض القوى تتعامل معه كرئيس مكلف “ضعيف” قياسا على الوضع السني في العموم، وفي مقدمة هؤلاء “التيار الوطني الحر”الذي يظن ان الحالة السنية في البلاد لا تسمح لرئيس الحكومة الذي لا يملك كتلة برلمانية، او دعما في “الشارع”، بان يفرض “شروطه”، وهو استنتاج خاطىء برأي الرئيس المكلف، لانه واكثر من اي يوم مضى، يعتبر نفسه امام اختبار جدي في معركة الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة، وهو في موقع قوي في هذه المرحلة كونه رئيسا لحكومة تصريف الاعمال، ولا يمكن “لي ذراعه” في مسألة التاليف التي لن تكون الا متوازنة، بعيدا عن اي شروط ترتبط باقالات او تعيينات!

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التعاون الصعب
وبحسب ما نقل عن ميقاتي، فان التعاون الان مع رئيس الجمهورية ميشال عون بات اصعب مع اقتراب “افول العهد”، لان الرئيس يعتقد انه في الاشهر الاربعة الاخيرة يحتاج الى انجاز ما لتحقيقه، ولهذا لن يمرر حكومة دون تأمين مكاسب سياسية لفريقه السياسي، ولهذا ستكون عملية التفاوض على تشكيلة الحكومة وتوزيع الحقائب صعبة، اما الحديث عن ان المخرج الوحيد هو بحصول تعديل بالاسماء لا بالحقائب للحكومة الحالية، في اطار تعويم “مقنع” لها، فهو دونه عقبات ايضا، لان رئيس الحكومة يطالب بضمانات في اكثر من ملف اقتصادي، وفي مقدمتها حل ازمة الكهرباء، وذلك بتعهدات واضحة تتضمن “خارطة طريق” تنفيذية من قبل “التيار الوطني الحر” الذي لا يزال متمسكا بوزارة الطاقة.
الديار

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