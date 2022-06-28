“التيار”: “حاسبينها غلط”!

تعتقد اوساط التيار الوطني الحر ان تحميل “التيار” مسؤولية عرقلة تشكيل حكومة جديدة لاسباب “واهية” تتعلق بمطالب نفعية، اتهامات “كاذبة” وتجافي الحقيقة، لان ما يطالب به فريق رئيس الجمهورية “بسيط”، وهو تعاون رئيس الحكومة في حسم اكثر من ملف قضائي واقتصادي ملح، لان المرحلة لا تتحمل الاستمرار في “المرواغة” فيما البلد يواصل الانهيار، وابرز هذه الملفات الملحة حسم مسالة اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وغيرها من الخطوات الاصلاحية الواجب اتخاذها بسرعة.

ووفقا لتلك الاوساط، لا يمكن القبول بمحاولة فرض شروط مسبقة على “التيار” برفض منحه حقائب معينة الا “بشروط” فيما الاخرون يتمسكون بحقائب سيادية، كوزارة المال، دون ان “يرف جفن” لرئيس الحكومة. وفي هذا السياق، ترى تلك الاوساط، ان المعضلة الرئيسية تبقى في ان ثمة من يتعاطى مع العهد وفريقه السياسي بانهما وصلا الى نهاية “الطريق”، ولا حاجة لمنحهما ايا من الحقوق المكتسبة لهما، ولا ضير في تضييع الوقت حتى انتهاء الولاية الرئاسية، لكن هؤلاء “حاسبينها غلط”، تقول تلك المصادر، “فالتيار” لم يكن يتلطى بموقع الرئاسة في يوم من الايام، ولديه ما يكفي من عناصر القوة لتحصيل الحقوق السياسية المتوازنة لشريحة كبيرة يمثلها في المجلس النيابي.

الديار