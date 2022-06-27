مقتل شخص بعد أن اطلق مجهولين النار عليه في محلة ابي سمراء بطرابلس

مقتل شخص بعد أن اطلق مجهولين النار عليه في محلة ابي سمراء بطرابلس

قتل س.ض، بعدما اطلق مجهولون النار عليه من رشاش حربي، في منطقة ابي سمراء بطرابلس.



وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.