Homeمقتل شخص بعد أن اطلق مجهولين النار عليه في محلة ابي سمراء بطرابلسلبنان مقتل شخص بعد أن اطلق مجهولين النار عليه في محلة ابي سمراء بطرابلس By cedar 06/27/2022 شارك قتل س.ض، بعدما اطلق مجهولون النار عليه من رشاش حربي، في منطقة ابي سمراء بطرابلس. وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث. مواضيع متعلقة وفاة شاب دهسا على طريق بريتال 06/28/2022 الكتائب دعا الى حكومة مستقلين فورا: تضييع الوقت جريمة موصوفة… 06/28/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. ابياطلقالناربطرابلسسمراءشخصعاجلعليهلبنانمجهولينمحلةمقتل شارك
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