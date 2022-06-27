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لبنان

تعميم صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في القرقف – عكار ولم تعد

By cedro


صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة دموع محمود الرفاعي (من مواليد عام 1997، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 25-6-2022، منزل ذويها الكائن في محلة القرقف /قضاء عكار، ولم تَعُد حتى تاريخه.
 
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكانها، الحضور الى مخفر برقايل في وحدة الدرك الاقليمي، أو الاتصال على الرقم: 370744-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات. 

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