Home3 قتلى و15 جريحا في 12 حادث سير خلال 24 ساعةلبنان 3 قتلى و15 جريحا في 12 حادث سير خلال 24 ساعة By admin 06/27/2022 شارك احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و15 جريحا في 12 حادث سير في الساعات الـ24 الماضية مواضيع متعلقة الأبيض دعا إلى تكثيف اللقاح لمواجهة الموجة الجديدة من… 06/27/2022 سامي الجميّل: لن نشارك في حكومة المحاصصة 06/27/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جريحاحادثخلالساعةسيرعاجلقتلىلبنان شارك
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