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لبنان

3 قتلى و15 جريحا في 12 حادث سير خلال 24 ساعة

By admin


احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و15 جريحا في 12 حادث سير في الساعات الـ24 الماضية

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