Homeرئيس تيار هدد أحد أبرز نوابه بالطردلبنان رئيس تيار هدد أحد أبرز نوابه بالطرد By admin 06/27/2022 شارك هدد رئيس تيار حزبي أحد أبرز نوابه بالطرد من الكتلة إذا لم يلتزم بقرار عدم تسمية نجيب ميقاتي في الإستشارات النيابية الإلزامية كما ذكرت اللواء. مواضيع متعلقة المديرية العامة للاثار: لسنا المسؤولين عن موضوع تدعيم… 06/27/2022 نديم الجميل: رئيس الجمهورية باستقباله هنية يتنازل عن السيادة 06/27/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أبرزأحدبالطردتياررئيسعاجللبناننوابههدد شارك
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