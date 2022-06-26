Homeوزارة الصحة: 611 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 611 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 06/26/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1108213، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة الأبيض دعا إلى تكثيف اللقاح لمواجهة الموجة الجديدة من… 06/27/2022 سامي الجميّل: لن نشارك في حكومة المحاصصة 06/27/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بكوروناعاجللبنانماذاوزارة شارك
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