وزارة الصحة: 611 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 611 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1108213، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.