جعجع في ذكرى تفجيرات القاع: هنيئا لأهل القاع صمودهم وعنفوانهم كحراس لحدود لبنان

غرد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر”:

“غدا ذكرى تفجيرات القاع الإرهابية، وبعد غد 28 الجاري يصادف ذكرى مجازر القاع -رأس بعلبك وجديدة الفاكهة التي حصلت في 28 حزيران 1978، وكأنه كتب للقاع وللقرى المحيطة ان تناضل وتستشهد عبر تاريخنا الطويل لحماية الداخل اللبناني وصون السيادة والهوية اللبنانية.

فهنيئا لأهل القاع صمودهم وشجاعتهم وعنفوانهم الدائم كحراس لحدود لبنان في تلك المنطقة”.

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