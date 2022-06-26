Homeبالفيديو: سقوط مبنى في ضهر المغر في القبة وفرق الاسعاف تهرع إلى المكانلبنان بالفيديو: سقوط مبنى في ضهر المغر في القبة وفرق الاسعاف تهرع إلى المكان By admin 06/26/2022 شارك انهيار مبنى في طرابلس pic.twitter.com/7HJ5gcMGki— Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 26, 2022 انهيار مبنى في منطقة القبة – ضهر المغر طربلس ، وقد هرعت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وتشير المعلومات عن سقوط ٣ جرحى حتى اللحظة. مواضيع متعلقة الأبيض دعا إلى تكثيف اللقاح لمواجهة الموجة الجديدة من… 06/27/2022 سامي الجميّل: لن نشارك في حكومة المحاصصة 06/27/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الاسعافالقبةالمغرالمكانبالفيديوتهرعسقوطضهرعاجللبنانمبنىوفرق شارك
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