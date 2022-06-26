بالفيديو: سقوط مبنى في ضهر المغر في القبة وفرق الاسعاف تهرع إلى المكان

بالفيديو: سقوط مبنى في ضهر المغر في القبة وفرق الاسعاف تهرع إلى المكان

انهيار مبنى في طرابلس pic.twitter.com/7HJ5gcMGki — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 26, 2022

انهيار مبنى في منطقة القبة – ضهر المغر طربلس ، وقد هرعت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان وتشير المعلومات عن سقوط ٣ جرحى حتى اللحظة.