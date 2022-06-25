سرقة دراجة نارية من مدينة جزين

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن مجهولا قام بسرقة دراجة ناريه في مدينة جزين لصاحبها ش. خ من امام منزله في حي الشاوي واتجه بها نحو طريق بلدة باتر في الشوف.

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