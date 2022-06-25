Homeسرقة دراجة نارية من مدينة جزينلبنان سرقة دراجة نارية من مدينة جزين By cedro 06/25/2022 شارك أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن مجهولا قام بسرقة دراجة ناريه في مدينة جزين لصاحبها ش. خ من امام منزله في حي الشاوي واتجه بها نحو طريق بلدة باتر في الشوف. مواضيع متعلقة الأبيض دعا إلى تكثيف اللقاح لمواجهة الموجة الجديدة من… 06/27/2022 سامي الجميّل: لن نشارك في حكومة المحاصصة 06/27/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جزيندراجةسرقةعاجللبنانمدينةنارية شارك
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