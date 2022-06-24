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جهاد الصمد: جبران باسيل شرير ومشكلته انه اناني

By admin


شدد النائب جهاد الصمد على أنه يخاصم بشرف ويتحالف بشرف، مردفا: “ليس من طبعي الخيانة والطعن بالظهر وخلافنا الاساسي مع الرئيس سعد الحريري ومع تيار المستقبل انهم كانوا يدعون انه الزعيم الاوحد في الطائفة السنية ونحن كنا نتواجه معهم انه الاكثر تمثيلاً لكنه ليس الاوحد.”

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وعن موضوع تسميته امس الحريري لتشكيل الحكومة، أوضح الصمد لـ”الجديد”: أنا اعيش مع الناس، الشارع السني والوجدان السني بعد تعليق الحريري العمل السياسي حس حاله انه مكسور، وبعدني مقتنع ان الحريري اكثر تمثيلاً.”

ورداً على أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، قال: “مش جهاد الصمد الذي يبيع المواقف، لان انا ما بعرف لمين انباع الموقف مبارح انه منمسي نواف سلام بس ما منشارك بالحكومة.”

واعتبر الصمد أن رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل “شرير” و “ما بيشوف الا مصلحته ومستعد ان يضع حلفاءه بالزاوية ويطحن على راسهم ملح كرمال مصلحته الشخصية، ومشكلته انه اناني.”

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