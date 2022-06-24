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بالصور.. الجيش: حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر أيار المنصرم

By admin


صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

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حصيلةُ التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيار المنصرم هي: توقيف 310 أشخاص من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات 64 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.
سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.

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