Homeقتيل و 6 جرحى في 5 حوادث خلال 24 ساعةلبنان قتيل و 6 جرحى في 5 حوادث خلال 24 ساعة By admin 06/24/2022 شارك احصاءات غرفة التحكم الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية: 5 حوادث، قتيل و 6 جرحى مواضيع متعلقة توقيف المعتدين على الشبان في المجدل قضاء جبيل 06/24/2022 باسيل حانق على النواب التغييريين ويخسر بروفة التحالف… 06/24/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. جرحىحوادثخلالساعةعاجلقتيللبنان شارك
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