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لبنان

تحضير نجل رئيس حزب هُزم في الانتخابات ليقود الاستحقاق الانتخابي المقبل

By admin


لوحظ أن رئيس حزب هُزم في الانتخابات النيابية لا يزال غائباً عن السمع واللقاءات مع كوادر حزبه، الى معلومات عن تحضير نجله ليقود الاستحقاق الانتخابي المقبل، كما ورد في النهار.

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