Homeتمارين في حقل حنوش – حامات، ورمايات بالذخيرة الحيةلبنان تمارين في حقل حنوش – حامات، ورمايات بالذخيرة الحية By admin 06/23/2022 شارك تقوم وحدة من الجيش بتاريخي اليوم الخميس ما بين الساعة 20.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش – حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية. مواضيع متعلقة وزارة الصحة: 830 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ 06/23/2022 نقابة مصانع الأدوية زارت المدير العام لتعاونية موظفي الدولة 06/23/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الحيةاللوتو اللبناني الإثنين 5-11-2018بالذخيرةتمارينحامات،حقلحنوشلبنانورمايات شارك
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