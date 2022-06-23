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لبنان

تمارين في حقل حنوش – حامات، ورمايات بالذخيرة الحية

By admin


تقوم وحدة من الجيش بتاريخي اليوم الخميس ما بين الساعة 20.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حنوش – حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

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