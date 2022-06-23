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لبنان

نقابة مصانع الأدوية زارت المدير العام لتعاونية موظفي الدولة

By cedro


زار وفد من مجلس إدارة نقابة مصانع الأدوية في لبنان برئاسة الدكتورة كارول أبي كرم المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس. 
 
وأطلع خميس “الوفد على الآلية المعتمدة للتعويض على سعر الدواء والترشيد الذي يطبقه اليوم من خلال التعاونية في ظل الأزمة القائمة”.  
 
من جهتها، ناقشت النقابة “القانون 287مع خميس وقدمت له دراسة مفصلة تقارن بين أسعار الأدوية وتظهر أن أسعار الأدوية اللبنانية هي أدنى اليوم بحوالى 70 في المئة من الأدوية الأساس المستوردة (originator) وأدنى بحوالى 50 في المئة من المستحضرات الجنيسية المستوردة، إضافة إلى توافر الأدوية اللبنانية بصورة مستدامة على كامل الأراضي اللبنانية. 
 
وأكد خميس “دعمه لصناعة الأدوية اللبنانية”، لافتا إلى أنه “يعوّل على الدواء الجنيسي الأوفر ضمن الآلية المعتمدة لديه. لذلك، سيتم التعويض على أساس سعر الدواء اللبناني الأوفر”. 
 
ودعت النقابة “خميس لزيارة مصانع الأدوية اللبنانية الذي من جهته رحب بها”. 

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