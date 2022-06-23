Cedar News
أخبار لبنان والعالم


لبنان

باسيل من بعبدا : اعتمدنا خيار عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة

By cedar


تحدث رئيس “تكتل لبنان القوي ” النائب جبران باسيل بعد انتهاء اللقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فقال: أنّ “التيار الوطني الحر اعتمد خيار عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة، لأننا لم نقم بالتصويت لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بسبب صعوبة تشكيل حكومة في الوقت الحالي، وصعوبة المرحلة المقبلة، والأمر المستجد هو ترسيم الحدود البحرية”، مشيرا إلى أن “مقولة أن تمرير الـ4 أشهر لا تصلح، والانفجار الاجتماعي خطير والبلد لا يمكنه أن يحمل تمرير مرحلة الـ4 أشهر”.
 
أضاف:”اننا ننتظر من ميقاتي خلق تهيئة للأجواء من أجل استحقاق رئاسة الجمهورية، والمفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن يكون هناك التزام بمعالجة القضايا اليومية”، معتبرا أن “من باع الناس أوهام التغيير، لم ينجح في ثاني استحقاق”.
                             

مواضيع متعلقة

رئيس الرابطة المارونية استنكر الإعتداء على المدرسة المارونية…

ميقاتي بعد تكليفه تشكيل الحكومة: لا خلاص لوطننا إلا بتكاتفنا…

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
لبنان

بالصور: تخريج دورة الأركان السادسة والثلاثين في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

لبنان

تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن سماه 54 نائباً

لبنان

وقفة تحذيرية لموظفي بلدية طرابلس وتهديد بالاضراب المفتوح

لبنان

مفرزة استقصاء الجنوب اوقفت شخصا أقدم على عمليات سرقة عدة من بلدة قانا وجوارها

لبنان

كبارة سمى ميقاتي

لبنان

كتلة التنمية والتحرير سمت ميقاتي

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

وهاب:‏ طيب اذا لعب مع المنتخب بياخذ جنسية وكل الآلاف الذين…

حمدان: 10 نواب تغييريين سموا سلام و3 نواب امتنعوا

بدر: سميت ميقاتي لهذه المرحلة

مطر سمى روعة حلاب: البلد يحتاج الى دم جديد

الحشيمي سمى ميقاتي

1 من 24

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com