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كتلة التنمية والتحرير سمت ميقاتي

By cedar


سمت “كتلة التنمية والتحرير” في بيان تلاه النائب ميشال موسى بعد انتهاء 
اللقاء مع الرئيس ميشال عون، الرئيس نجيب ميقاتي.

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