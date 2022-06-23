Homeكتلة التنمية والتحرير سمت ميقاتيلبنان كتلة التنمية والتحرير سمت ميقاتي By cedar 06/23/2022 شارك سمت “كتلة التنمية والتحرير” في بيان تلاه النائب ميشال موسى بعد انتهاء اللقاء مع الرئيس ميشال عون، الرئيس نجيب ميقاتي. مواضيع متعلقة رئيس الرابطة المارونية استنكر الإعتداء على المدرسة المارونية… 06/23/2022 ميقاتي بعد تكليفه تشكيل الحكومة: لا خلاص لوطننا إلا بتكاتفنا… 06/23/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. التنميةسمتعاجلكتلةلبنانميقاتيوالتحرير شارك
Comments are closed.