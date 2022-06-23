كتلة التنمية والتحرير سمت ميقاتي

سمت “كتلة التنمية والتحرير” في بيان تلاه النائب ميشال موسى بعد انتهاء

اللقاء مع الرئيس ميشال عون، الرئيس نجيب ميقاتي.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.