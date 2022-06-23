حمدان: 10 نواب تغييريين سموا سلام و3 نواب امتنعوا

أعلن النائب فراس حمدان ان 10 اعضاء من النواب التغييريين سموا نواف سلام، فيما امتنع 3 نواب عن التسمية وهم سينتيا زرازير، حليمة القعقور والياس جرادي.

وقال: “من غير المقبول الاستمرار بالنهج والوجوه نفسها”، مشددا على انه” من اولويات الحكومة وقف الانهيار الاقتصادي واعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضع جريمة 4 آب في سلم الاولويات واعتماد سياسة خارجية تخدم مصلحة لبنان العليا والتزام حماية المواطن والامن الغذائي والاستشفاء والدواء وتفعيل التقديمات الاجتماعية للفئة الاكثر هشاشة والعمل على استقلالية القضاء”.