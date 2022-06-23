مطر سمى روعة حلاب: البلد يحتاج الى دم جديد

أعلن النائب ايهاب مطر انه يسمي الدكتورة روعة حلاب، وقال: “لأن البلد يحتاج إلى صيغة جديدة وإلى دم جديد ولأنني أرفض الصيغ التي تحول رئيس الحكومة إلى “باش كاتب” قررت تسمية روعة حلاب”.

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