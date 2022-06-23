Homeمطر سمى روعة حلاب: البلد يحتاج الى دم جديدلبنان مطر سمى روعة حلاب: البلد يحتاج الى دم جديد By cedar 06/23/2022 شارك أعلن النائب ايهاب مطر انه يسمي الدكتورة روعة حلاب، وقال: “لأن البلد يحتاج إلى صيغة جديدة وإلى دم جديد ولأنني أرفض الصيغ التي تحول رئيس الحكومة إلى “باش كاتب” قررت تسمية روعة حلاب”. مواضيع متعلقة رئيس الرابطة المارونية استنكر الإعتداء على المدرسة المارونية… 06/23/2022 ميقاتي بعد تكليفه تشكيل الحكومة: لا خلاص لوطننا إلا بتكاتفنا… 06/23/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. البلدحلاب:روعةسمىعاجللبنانمطريحتاج شارك
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