Homeاوجيرو: توقف خدمات الانترنت في راس النبع بسبب عطل طارىءلبنان اوجيرو: توقف خدمات الانترنت في راس النبع بسبب عطل طارىء By cedro 06/23/2022 شارك أعلنت “أوجيرو” عبر “تويتر” أن “عطلا طرأ على بعض معدات الاتصال في سنترال راس النبع مما ادى الى توقف خدماتنا لدى بعض المشتركين في المنطقة المذكورة”. مواضيع متعلقة بالفيديو: سيدة تقطع اوتوستراد ضبية بعلم لبنان 06/23/2022 حصيلة الاستشارات: 31 صوتا لميقاتي 14 لسلام صوت للحريري وريفي… 06/23/2022 و اوضحت : ” إن “فرقنا تعمل على اصلاح العطل”. مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الانترنتالنبعاوجيروبسببتوقفخدماتراسطارىءعاجلعطللبنان شارك
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