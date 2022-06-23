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لبنان

اوجيرو: توقف خدمات الانترنت في راس النبع بسبب عطل طارىء

By cedro


أعلنت “أوجيرو” عبر “تويتر”  أن “عطلا طرأ على بعض معدات الاتصال في سنترال راس النبع مما ادى الى توقف خدماتنا لدى بعض المشتركين في المنطقة المذكورة”.

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و اوضحت : ” إن “فرقنا تعمل على اصلاح العطل”.​

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