Homeبالفيديو: سيدة تقطع اوتوستراد ضبية بعلم لبنانلبنان بالفيديو: سيدة تقطع اوتوستراد ضبية بعلم لبنان By admin 06/23/2022 شارك ضبية الان.. pic.twitter.com/Y55ZD8xRoT— Viny Roumy (@VinyRoumy) June 23, 2022 مواضيع متعلقة السلوم سمى ميقاتي: ثقتي مشروطة ببرنامج اصلاحي 06/23/2022 وقفة تضامنية أمام قصر العدل مع علاء خورشيد بعدما استدعته… 06/23/2022 ركنت مواطنة لبنانية سيارتها في وسط الطريق على المسلك الشرقي لاتوستراد ضبية مكتفيةً بالتلويح بالعلم اللبناني، ما ادى الى زحمة سير خانقة وصلت الى انطلياس مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. اوتوسترادبالفيديوبعلمتقطعسيدةضبيةفيديولبنان شارك
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