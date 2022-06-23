بالفيديو: سيدة تقطع اوتوستراد ضبية بعلم لبنان

ركنت مواطنة لبنانية سيارتها في وسط الطريق على المسلك الشرقي لاتوستراد ضبية مكتفيةً بالتلويح بالعلم اللبناني، ما ادى الى زحمة سير خانقة وصلت الى انطلياس

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