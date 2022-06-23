Homeضاهر لم يسم أحدا: لن أحمل ضميري إعادة تسمية ميقاتيلبنان ضاهر لم يسم أحدا: لن أحمل ضميري إعادة تسمية ميقاتي By cedro 06/23/2022 شارك لم يسم النائب ميشال ضاهر أحدا وقال: “معروف أن النتيجة ستكون لمصلحة ميقاتي واعتراضي عليه هو في ما يخص خطة التعافي ولذلك لن أحمل ضميري إعادة تسميته”. مواضيع متعلقة السلوم سمى ميقاتي: ثقتي مشروطة ببرنامج اصلاحي 06/23/2022 وقفة تضامنية أمام قصر العدل مع علاء خورشيد بعدما استدعته… 06/23/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أحداأحملإعادةتسميةضاهرضميريعاجللبنانميقاتييسم شارك
Comments are closed.