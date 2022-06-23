ضاهر لم يسم أحدا: لن أحمل ضميري إعادة تسمية ميقاتي

ضاهر لم يسم أحدا: لن أحمل ضميري إعادة تسمية ميقاتي

لم يسم النائب ميشال ضاهر أحدا وقال: “معروف أن النتيجة ستكون لمصلحة ميقاتي واعتراضي عليه هو في ما يخص خطة التعافي ولذلك لن أحمل ضميري إعادة تسميته”.