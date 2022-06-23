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لبنان

البزري لم يسم أحدا: المشروع الإصلاحي لم يكتمل بعد

By cedro


لم يسم النائب عبد الرحمن البزري أحدا لتكليفه تأليف الحكومة، وقال: “أبلغنا الرئيس عون بأننا لن نسمي أحدا لرئاسة الحكومة وذلك لقناعتنا أن المشروع الإصلاحي لم يكتمل بعد”.

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