Homeالبزري لم يسم أحدا: المشروع الإصلاحي لم يكتمل بعدلبنان البزري لم يسم أحدا: المشروع الإصلاحي لم يكتمل بعد By cedro 06/23/2022 شارك لم يسم النائب عبد الرحمن البزري أحدا لتكليفه تأليف الحكومة، وقال: “أبلغنا الرئيس عون بأننا لن نسمي أحدا لرئاسة الحكومة وذلك لقناعتنا أن المشروع الإصلاحي لم يكتمل بعد”. مواضيع متعلقة الحشيمي سمى ميقاتي 06/23/2022 مسعد لم يسم احدا 06/23/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أحداالإصلاحيالبزريالمشروععاجللبنانيسميكتمل شارك
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