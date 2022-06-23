مراد: لم أسم أحدا

أعلن النائب حسن مراد أنه لم يسم أحدا، معتبرا أنه لم يسمع من نواف سلام أي موقف بالنسبة إلى قضايا سيادية عدة، وقال: “أما الرئيس ميقاتي فيمثل المنظومة. وأتمنى على المعارضة أن تتوحد قبل الانتخابات الرئاسية”.

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