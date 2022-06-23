Homeمراد: لم أسم أحدالبنان مراد: لم أسم أحدا By cedro 06/23/2022 شارك أعلن النائب حسن مراد أنه لم يسم أحدا، معتبرا أنه لم يسمع من نواف سلام أي موقف بالنسبة إلى قضايا سيادية عدة، وقال: “أما الرئيس ميقاتي فيمثل المنظومة. وأتمنى على المعارضة أن تتوحد قبل الانتخابات الرئاسية”. مواضيع متعلقة وقفة تضامنية أمام قصر العدل مع علاء خورشيد بعدما استدعته… 06/23/2022 اوجيرو: توقف خدمات الانترنت في راس النبع بسبب عطل طارىء 06/23/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أحداأسمعاجللبنانمراد شارك
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