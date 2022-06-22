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بخاش طالب باطلاق سراح الطبيب الموقوف في قضية وفاة طفل غرقا في صور 

By cedar


تابع نقيب الأطباء البروفسور يوسف بخاش موضوع توقيف الطبيب ه.ن في قضية وفاة طفل غرقاً في طوارئ المستشفى اللبناني الايطالي في صور. وأجرى اتصالات عاجلة مع المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان متمنيا عليه “اطلاق سراح الطبيب كونه ليس مسؤولا عن ابلاغ المعنيين بحصول وفاة في المستشفى بل إن المسؤولية تقع على مدير المستشفى الملزم تبليغ الأجهزة الأمنية للقيام باللازم من جهة وتقرير الطبيب الشرعي الذي يؤكد ان الوفاة حصلت غرقاً وليس بسبب اي خطأ طبي” .

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وأكد  في بيان أن “القاضي رمضان وعد باطلاق سراح الطبيب فورا لعدم مسؤوليته” .

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