توقيف مواطن في صحراء الشويفات لاقدامه على قتل مواطن على خلفية ألعاب الميسر
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 21 / 6 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (م.ي) لاقدامه على قتل المواطن (ع.إ) بتاريخ 10 / 7 / 2020 على خلفية ألعاب الميسر، وقد ضُبط بحوزته المسدس الحربي الذي استخدم في الجريمة.
والموقوف مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم سلب، وسرقة منازل وسيارات ودراجات نارية وتزوير أوراقها.
بوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص.
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