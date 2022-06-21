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لبنان

توقيف مواطن في صحراء الشويفات لاقدامه على قتل مواطن ‏على خلفية ألعاب الميسر

By admin


صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏
بتاريخ 21 / 6 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطن (م.ي) لاقدامه على قتل المواطن (ع.إ) بتاريخ 10 / 7 / 2020 ‏على خلفية ألعاب الميسر، وقد ضُبط بحوزته المسدس الحربي الذي استخدم في الجريمة.‏
والموقوف مطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرائم سلب، وسرقة منازل وسيارات ‏ودراجات نارية وتزوير أوراقها.
بوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص. ‏

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