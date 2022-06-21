وزارة الصحة: 197 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

وزارة الصحة: 197 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “197 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1104268، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “.