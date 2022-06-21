Homeوزارة الصحة: 197 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟لبنان وزارة الصحة: 197 إصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن الوفيات؟ By cedro 06/21/2022 شارك أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل “197 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1104268، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة “. مواضيع متعلقة إطلاق كثيف للرصاص في القبة – طرابلس احتجاجا على عدم… 06/21/2022 بالفيديو: أمام منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية… 06/21/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصابةالصحةالوفيات؟بكوروناعاجلماذاوزارة شارك
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