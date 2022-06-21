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اعتصام لموظفي الادارة العامة امام سرايا حلبا مطالبين بتصحيح الاجور

By cedro


نفذ موظفو الادارة العامة في عكار  اعتصاما امام سرايا حلبا الحكومية، مطالبين بتصحيح الاجور.

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والتقى المعتصمون المحافظ عماد اللبكي في مكتبه، لتوضيح الهدف من تحركهم.

و تحدث عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال، مذكرا بالمطالب المعروفة، وهي مطالب كل الموظفين والعاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين”.

ولخص نحال المطالب بتصحيح الاجور، “حتى نستطيع العيش بكرامة، واصفا المساعدة الاجتماعية ب”الرشوة” لاسكات الموظف، والتي لا تقدم ولا تؤخر.”

وطالب نحال بمعالجة موضوع النقل وتحديد كمية البنزين التي يحتاجها الموظف للوصول الى عمله” لا نريد بدل نقل مالي، الذي يفقد قيمته بالتضخم”.

وشدد نحال على “اعادة المعاش التقاعدي الى ما كان عليه، واحتسابه تبعا لسعر الصرف”.

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