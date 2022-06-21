الحلبي: حوافز قريبة للمعلمين والامتحانات حاصلة لا محالة

بدأ وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي جولته في محافظة عكار، يرافقه كبار الموظفين في الوزارة وفي منطقة الشمال التربوية، مدير التعليم الأساسي جورج داود، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة الارشاد والترشيد هيلدا الخوري، رئيس المنطقة التربوية في الشمال نقولا خوري، المستشار الاعلامي ألبير شمعون والمهندسة المشرفة على المشاريع مايا سماحة.

كان في استقبالهم النائب محمد سليمان، الدكتور سامر حدارة ومدير ثانوية الشهيد رفيق الحريري ناجح الرفاعي بالاضافة للكادر التعليمي.

واستمع الوزير الحلبي إلى هواجس مديري المدارس وما وصلت اليه في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، طارحين مشاكل عدة في ما يتعلق بالأجور.

ووعد الوزير الحلبي المدرسين بـ “حوافز قريبة”، و أكد ان “الامتحانات الرسمية حاصلة لا محالة ولا شيء يثنينا عن اجرائها”.

وسينتقل الوزير الحلبي الى مدرسة الحيصا الرسمية في سهل عكار ومنها الى مدرسة تلعباس الغربي الرسمية. وسيكون له لقاء مع المديرين في ثانوية حلبا الرسمية بالاضافة إلى محطة في ثانوية القبيات الرسمية للبنات ومدرسة الهيشة الرسمية في منطقة وادي خالد. ويختتم جولته بلقاء تكريمي على شرفه في دارة النائب محمد سليمان في بلدة الهيشة عصرا.