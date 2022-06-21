Homeقتيل وجريح في حادثي سير خلال 24 ساعةلبنان قتيل وجريح في حادثي سير خلال 24 ساعة By admin 06/21/2022 شارك أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث عن سقوط قتيل وجريح في حادثي سير، تم التحقيق فيهما خلال الـ 24 ساعة الماضية. مواضيع متعلقة بالصور: مداهمة في جبعا – بعلبك وضبط أسلحة وذخائر 06/21/2022 الكتائب: للالتفاف حول تسمية نواف سلام لما يتمتع به من صفات 06/21/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. حادثيخلالساعةسيرقتيللبنانوجريح شارك
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