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بازار الانتخابات الرئاسية: إعادة ترشيح ميشال سليمان؟ وإتصال بجان قهوجي من مرجعية كبيرة

By admin


يبدو أن بازار الانتخابات الرئاسية قد فُتح بقوة. والأهم فيه محاولة مراجع حرق أسماء أو “زكزكة” مرشحين جديين. فبعد تسريب كلام منسوب إلى مقرّبين من السعودية بأن هناك تفكيراً في إعادة ترشيح الرئيس السابق ميشال سليمان، تلقّى قائد الجيش السابق جان قهوجي اتصالاً من مرجعية كبيرة في البلاد دعته إلى البقاء على استعداد، لأن المؤشرات الحالية تشير إلى صعوبة فوز سليمان فرنجية أو قائد الجيش الحالي جوزيف عون، ولأن البلاد تحتاج إلى “جنرال” لديه “خبرة” في منع الفوضى نظراً إلى الأوضاع الصعبة، كما ذكرت الاخبار.

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